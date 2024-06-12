إميل إميل لحود : "هذه الحرب التاريخيّة التي تحصل هي حرب نهاية هذا الكيان الوهم "

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توجّه النائب السابق اميل لحود "بالتعزية الى المقاومة وأهالي الشهداء الأبطال طالب سامي عبدالله، محمد حسين صبرا، علي سليم صوفان وحسين محمد حميد الذين هم، وقافلة من الشهداء قبلهم، يقومون بأسمى مهام وطنيّة دفاعاً عن كرامة وأرض وأمن اللبنانيّين".

وأضاف لحود: "إنّ هذه المعركة أثبتت، مع مرور الأيّام، بأنّ المقاومة هي المتحكّمة بالميدان، على الرغم من تفوّق العدو في التسليح بأشواط، ولكن ما ينقصه هو العنصر الأهم والأساسي وهو إرادة القتال التي تملكها المقاومة الى أقصى الدرجات".

ورأى لحود أنّ "هذه الحرب التاريخيّة التي تحصل مساندةً لغزة وأطفالها الذين يُذبحون يوميّاً هي حرب نهاية هذا الكيان الوهم الذي استمرّ منذ 75 عاماً الى أن كسره المقاومون بنضالهم".

وختم لحود: "حمى الله المقاومين الذين سنبقى الى جانبهم حتى النصر".