"مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية".. الحزب يرد على "اغتيال" جويا!

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صدر عن المقاومة الاسلامية حزب الله، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه الجيش الاسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مصنع "بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح الجيش الاسرائيلي في مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة".
واضاف البيان، "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا".