"قصف اليوم هو الأكثر كثافة والأعنف".. إطلاق أكثر من 100 صاروخ من الجنوب!

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن القصف الصاروخي الذي شنه حزب الله صباح اليوم هو الأكثر كثافة والأعنف منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق ما يقل عن 100 صاروخ من جنوب لبنان نحو الجليل، فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عشرات الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في كل الشمال الإسرائيلي بحسب ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ حزب الله وصلت إلى مدينة طبريا.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن شمال إسرائيل تعرض لقصف كثيف من لبنان، ودوت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة في شمال إسرائيل، خصوصا في مدن طبريا وصفد والجليل.