مسؤول أوروبي: حل مسألة النازحين السوريين في لبنان سيتسارع بعد انتخاباتنا

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الوطن السورية: اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن مسار حل مسألة النازحين السوريين في لبنان سيتسارع بعد الانتخابات الأوروبية.

وخلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في «مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات» في البحر الميت بالأردن، قال ميشال: إنه يتفهم الموقف اللبناني من مسألة النازحين السوريين في لبنان، وادعى أن «القادة الأوروبيين مدركون للضغوط التي يشكلها هذا الملف على لبنان»، وأنهم «يعتبرون أن مسار الحل لهذه المعضلة سيتسارع بعد الانتخابات الأوروبية».



في غضون ذلك، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسن: إن كل النازحين السوريين تقريباً عند معبر نصيب – جابر غادروا الحدود الأردنية عائدين إلى سورية.