الوطن السورية: فياض أكد أن زيارته إلى دمشق تمت بالإتفاق مع ميقاتي لتأسيس لجنة تعالج القضايا المشتركة

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الوطن السورية: كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض أن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أبلغه خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، بأن تعاطي الحكومة اللبنانية مع ملف اللاجئين السوريين لا يتسم بالجدية الكافية، بسبب غياب مسؤول مباشر أو ممثل عن الدولة اللبنانية أو حتى لجنة لمعالجة هذا الملف والوصول إلى النتائج المرجوة.

وأكد فياض، في تصريح متلفز، أن زيارته إلى سورية لا تتعارض مع قانون قيصر، وقد أتت بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعلم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، والهدف منها تكريس علاقة رسمية مع الحكومة السورية لتأسيس قوة أو لجنة رسمية على أعلى مستوى تعالج كل القضايا المشتركة، مشيراً إلى أن اللقاء الرسمي الأول خصص للبحث في ملف المياه المشتركة.