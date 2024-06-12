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"الثنائي": ... لا حاجه لا للحوار ولا للتشاور

12
JUNE
2024
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الأنباء الكويتية: أوضح مصدر في «الثنائي الشيعي» لـ«الأنباء»: «ان الحوار تفرضه الظروف، وان موقف القوات هو ذريعة لتعطيل العملية، لأن رياحها لا تجري حسب مسار سفنها».

 

وأضاف المصدر: «عند كل أزمة لابد من العودة إلى التشاور والحوار للتفاهم على المخرج وألا ندور في حلقة مفرغة، وطالما هناك أزمة ولا يوجد إجماع حول شخص الرئيس، وكذلك لا توجد أكثرية موصوفة قادرة على حسم الامور بمفردها، فلابد من الجلوس على الطاولة. فلتحزم المعارضة أمرها وتؤمن العدد الذي يوفر لها الاكثرية المطلوبة، وعندها لا يعود هناك حاجه لا للحوار ولا للتشاور».

 

وموضوع الحوار أكد عليه النائب باسيل بعد زيارة رئيس المجلس نبيه بري، وتم الاتفاق على ان «وصول رئيس للجمهورية بالتفاهم والتلاقي، يؤمن حكما مثمرا، وان يكون الحوار بعيدا من التحديات».

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