الشرق الأوسط السعودية: "مقتل" قائد ميداني بارز في «حزب الله»

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الشرق الأوسط السعودية:

أكدت ثلاثة مصادر أمنية، أن غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان في وقت متأخر الثلاثاء، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم قائد ميداني كبير في جماعة «حزب الله» اللبنانية المسلحة.

وعرفت المصادر الرجل بأنه قائد الجماعة بالمنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي الذي يضم بعض البلدات الأكثر تضرراً من تبادل إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» خلال الأشهر الثمانية الماضية.

و أكد «حزب الله» اللبناني، "مقتل" القيادي طالب سامي عبد الله، الملقب بـ«أبو طالب» في غارة إسرائيلية.

ونعى الحزب أبو طالب في بيان على «تليغرام» وقال إنه يبلغ من العمر 55 عاما وإنه من بلدة عدشيت في جنوب لبنان.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم نشر أسمائها لوكالة «ويترز»، إن دور «أبو طالب» لا يقل أهمية عن دور وسام الطويل، القائد الكبير بـ«حزب الله» الذي قتل في غارة إسرائيلية في يناير (كانون الثاني).