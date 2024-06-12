عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 حزيران 2024

الأخبار: المقاومة تسلّم ردّها: هذه شروطنا للصفقة
جعجع يطلب من باسيل تأييده للرئاسة!
3 اقتراحات للاستيلاء على أصول الدولة: نقل إيرادات عامة إلى صندوق «توزيع الخسائر»
العدو يغتال قائداً كبيراً في المقاومة
الديار: بري: الأميركي يكتفي بتطبيق الـ 1701... ولن أدخل في سجال مع جعجع
حزب الله يفرض معادلة ردع جوي
نداء الوطن: غارة إسرائيلية استهدفت ليلاً منزل نائب من "حزب الله" في جويا وإصابات عدّة
تصعيد الجنوب يُسابق هدنة غزة وبلينكن يتوقّع هدوءاً على حدود لبنان
اللواء: ترتيبات «اليوم التالي» ولو تأخرت تشمل لبنان بالتزامن
برّي لـ«اللواء»: الدعوة للحوار عندما تتأمن مشاركة 86 نائباً.. وباسيل يبلِّغ الكتل أنه من المشاركين
النهار: لبنان جبهة "إستراتيجية" في مبارزة الصواريخ والأعماق!
الجمهورية: ترقب غزة والجنوب والمبادرات
تفاصيل التفاهم بين بري وباسيل
البناء: حماس والجهاد تربحان بالنقاط بالذكاء المقاوم على الذكاء الصناعي لمبادرة بايدن / ردّ المقاومة يربط بدء المرحلة الثانية بانتهاء المفاوضات على اتفاق إنهاء الحرب / واشنطن والقاهرة والدوحة: لدراسة متأنية وتقييم الردّ ومواصلة الجهد التفاوضي /
?l'orient le jour: Bleu blanc brun. La faute à qui
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: فخري كريم: حملت إلى الأسد نصيحة طالباني حول تمرير الإرهابيين
قال لـ«الشرق الأوسط» إن القيادة الكردية أخطأت حين انشغلت بتحصين أربيل وتناست ما يجري في بغداد
الأنباء الكويتية: باسيل يلاقي بري أملاً في حلحلة رئاسية تستبعد فرنجية وجعجع يحصر التشاور بـ «بيوتنا المفتوحة»
الوطن السورية: الاحتلال يواصل الإبادة وأكثر من 40 شهيداً خلال ساعات … فصائل المقاومة ترد على المقترح الأميركي: الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني