عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 حزيران 2024

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الأخبار: المقاومة تسلّم ردّها: هذه شروطنا للصفقة

جعجع يطلب من باسيل تأييده للرئاسة!

3 اقتراحات للاستيلاء على أصول الدولة: نقل إيرادات عامة إلى صندوق «توزيع الخسائر»

العدو يغتال قائداً كبيراً في المقاومة







الديار: بري: الأميركي يكتفي بتطبيق الـ 1701... ولن أدخل في سجال مع جعجع

حزب الله يفرض معادلة ردع جوي

نداء الوطن: غارة إسرائيلية استهدفت ليلاً منزل نائب من "حزب الله" في جويا وإصابات عدّة

تصعيد الجنوب يُسابق هدنة غزة وبلينكن يتوقّع هدوءاً على حدود لبنان

اللواء: ترتيبات «اليوم التالي» ولو تأخرت تشمل لبنان بالتزامن

برّي لـ«اللواء»: الدعوة للحوار عندما تتأمن مشاركة 86 نائباً.. وباسيل يبلِّغ الكتل أنه من المشاركين

النهار: لبنان جبهة "إستراتيجية" في مبارزة الصواريخ والأعماق!



الجمهورية: ترقب غزة والجنوب والمبادرات

تفاصيل التفاهم بين بري وباسيل



البناء: حماس والجهاد تربحان بالنقاط بالذكاء المقاوم على الذكاء الصناعي لمبادرة بايدن / ردّ المقاومة يربط بدء المرحلة الثانية بانتهاء المفاوضات على اتفاق إنهاء الحرب / واشنطن والقاهرة والدوحة: لدراسة متأنية وتقييم الردّ ومواصلة الجهد التفاوضي /



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عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: فخري كريم: حملت إلى الأسد نصيحة طالباني حول تمرير الإرهابيين

قال لـ«الشرق الأوسط» إن القيادة الكردية أخطأت حين انشغلت بتحصين أربيل وتناست ما يجري في بغداد



الأنباء الكويتية: باسيل يلاقي بري أملاً في حلحلة رئاسية تستبعد فرنجية وجعجع يحصر التشاور بـ «بيوتنا المفتوحة»



الوطن السورية: الاحتلال يواصل الإبادة وأكثر من 40 شهيداً خلال ساعات … فصائل المقاومة ترد على المقترح الأميركي: الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني