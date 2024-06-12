كل المبادرات اشبه "بحركة بلا بركة"

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:



كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كما رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط واصلا يوم امس الثلاثاء جولاتهما على القوى السياسية. وقالت مصادر مواكبة للحراكين ان «جل ما يحملانه هو الدعوة للسير بحوار يسبق انتخاب رئيس باعتباره المفتاح الوحيد لابواب الهيئة العامة لانتخاب رئيس».

واوضحت المصادر لـ «الديار» ان «هناك رأيين بين قوى المعارضة: رأي يدعو للقبول بتشاور شرط الحصول على ضمانات مسبقة من الرئيس بري، ورأي يمثله حزب «القوات اللبنانية» الذي يرفض جملة وتفصيلا الحوار او حتى التشاور الذي يسبق جلسة الانتخاب ويدعو لان يحصل التشاور خلال جلسة الانتخاب».

واضافت: «لكن ما يمكن حسمه ان كل المبادرات الحاصلة اشبه بحركة بلا بركة بغياب الارضية المهيأة فعليا في الداخل والخارج للانتخابات».



