المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرة" غشر هازيف" ومكان تموضع جنود العدو في بركة ريشا

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اصدرت المقاومة الإسلامية البيان الاتي:"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة الناقورة واستشهاد مدني، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مستعمرة "غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
وفي بيان ثان اعلنت المقاومة الإسلامية انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، في إطار الرد على اعتداء العدو الصهيوني الذي طال منطقة البقاع، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مكان تموضع واستقرار جنود العدو في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".