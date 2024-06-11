" الحزب" يستهدف جنود العدو!

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صادر عن المقـاومة الإسلامية: "ردًا على "الإعتداءات الإسرائيلية"على القرى والمنازل الجنوبية، خصوصًا على بلدة عيترون، إستهدف مجاهدونا مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة." "
"كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من مساء يوم الثلاثاء 11-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة."
"رداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة كفرا وإصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مستعمرة "كفر بلوم" بعشرات صواريخ الكاتيوشا."