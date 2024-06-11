عبدو أبي عون بحاجة ماسّة لصلواتكم وتبرّعاتكم!

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خلال قدّاس الأحد بكنيسة دير سيدة اللويزة في زوق مصبح، تعرّض عبدو أبي عون لجلطة بالدماغ وتمّ نقله إلى المستشفى وحالته حرجة.

عبدو إبن زوق مصبح، ناشط بالتيار الوطني الحر، هو بحاجة أولاً لصلواتكم وثانيا المطلوب من كل شخص منكم التبرّع ولو بمبلغ رمزي لنجمّع فاتورة المستشفى ويحصل عبدو على أفضل عناية ويخرج من المستشفى سالماً.

لنتضامن في هذهالظروف الصعبة ولنساعد عبدو المُحبّ والنزيه والطيّب، وكما يقال: بحصة بتسند خابية، إيد بِ إيد قادرين نجمع فاتورة المستشفى...يلّا نتبرّعلو وما نخذلو أثناء مرضو!

وشكرا سلفا لجميع المتبرعين وأهل الخير.

للتبرع على

WHISH ACCOUNTS:

70/880572 RASHA ABI AOUN

76/565122 LAMA ABI AOUN