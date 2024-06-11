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الخارجية رحبت...وأملت ان ينعكس بتبني مجلس الامن القرار الاميركي الداعي الى وقف النار في غزة ايجابا على لبنان

11
JUNE
2024
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ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بتبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2735، الذي قدّمت مشروعه الولايات المتحدة الاميركية، والذي يدعو الى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة،وانسحاب قوّات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل منه، وتبادل الأسرى والمحتجزين، فضلا عن عودة المدنيين الفلسطينيين بشكل آمن إلى مناطق سكنهم في كل مناطق غزة، مع ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.
وتشيد وزارة الخارجية باعادة مجلس الأمن التأكيد في قراره على التزامه الثابت بحل الدولتين بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تأمل ان ينعكس هذا القرار ايجابياً على الوضع في لبنان فينفذ قرار مجلس الامن رقم ١٧٠١ (٢٠٠٦) بالكامل للوصول إلى استقرار مستدام في الجنوب اللبناني.

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