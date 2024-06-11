بمشاركة نحو 100 فريق من مختلف الاقضية...هيئة النشاطات الرياضية في التيار أطلقت بطولة الاقضية في لعبة "الميني فوتبول"

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أطلقت هيئة النشاطات الرياضية في التيار الوطني الحر، بطولة الاقضية في لعبة "الميني فوتبول" بمشاركة نحو 100 فريق من مختلف الاقضية (15 قضاء) من عمر 16 سنة وما فوق (يضم كل فريق 12 لاعبًا)، سيتبارون على صعيد القضاء اولًا، لتتأهل الفرق الفائزة من الاقضية إلى بطولة المحافظات ومنها إلى بطولة التيار العامة.

وانطلقت بطولة الأقضية السبت 8 حزيران في قضاء عكار بمشاركة كثيفة وحضور جماهيري كبير، كما انطلقت بطولة قضاء كسروان الاحد 9 منه على ملاعب "شوترز" في الزوق، على ان تنطلق المباريات في مختلف الاقضية تواليًا.

في عكار شاركت فرق 8 هيئات محلية قسموا إلى مجموعتين، وتأهل إلى الدور نصف النهائي فرق هيئات سيسوق وعندقت ومنيارة والدريب الاوسط، وسيلعب في نصف النهائي الاحد المقبل: سيسوق ضد الدريب الاوسط، وعندقت ضد منيارة.

اما في كسروان فشاركت فرق 10 هيئات محلية قسموا إلى مجموعتين، وتأهلت إلى الدور نصف النهائي فرق هيئات عرمون وبزحل – زعيترة ويحشوش ودلبتا على ان تقام مباريات نصف النهائي والنهائي الاحد المقبل.

يشرف على النشاط، رئيس لجنة النشاطات الرياضية في التيار شفيق طايع ومسؤول بطولة الميني فوتبول جان بيار بشارة.