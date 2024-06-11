شهيدٌ لـ "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"!

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نعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان الشهيد صالح أحمد مهدي، الذي" استشهد اثناء قيامه بواجبه لضمان استمرارية التغذية بالمياه في بلدة الناقورة، اثر استهداف دراجته النارية بصاروخ اطلقته مسيرة اسرائيلية معادية.

ان مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اذ تتوجه بأصدق التعازي والمواساة من عائلة الشهيد ومن زملائه جميعاً، تؤكد استمرارها في القيام بواجباتها تجاه اهلنا الصامدين في القرى الأمامية كافة، وتدعو المؤسسات الرسمية المعنية والجهات الدولية لاستنكار الجريمة والضغط على العدو لوقف اعتداءاته على موظفي وعمال القطاعات الحيوية والاغاثية فوراً".