الرئيس عون: ثروة لبنان هي في تعدّديته.. هو أرض تلاقٍ وسط محيط من الآحادية!

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كتب الرئيس العماد ميشال عون عبر منصة إكس وقال: "مقلقٌ ما نراه على وسائل التواصل وفي بعض النقاشات السياسية من جنوحٍ الى تطييف الخلافات السياسية."

وأضاف: "إن تحويل الاختلاف السياسي الى خلاف طائفي هو جريمة بحق الوطن وبحق الشعب. إن الخطاب الطائفي لم يكن يوماً، ولن يكون، من تفكيرنا ولا من أدبياتنا، ويناقض كل المبادئ والقيم التي نؤمن بها، فاحذروه."

وأكمل الرئيس عون: "وتذكّروا دائماً أن ثروة لبنان هي في تعدّديته، وقوّته في تحصين وحدته، وانه أرض تلاقٍ وسط محيط من الآحادية.."

وختم: "هذه رسالته وهذا دوره، فإن فقدهما فقد هويته."