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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

11
JUNE
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما تواصل ارتفاعها على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  حتى يوم غد الأربعاء، حيث تتأثر المنطقة  تدريجيا بكتل هوائية حارة مصدرها ليبيا تتجه نحو اليونان وقبرص،  تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، وتبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت مع دخول كتلة اخرى من شبه الجزيرة العربية حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها بحدود ال ٧ درجات  في المناطق الداخلية ويستمر تأثيرها حتى صباح الاثنين حيث تنحسر تدريجيا.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

تحذير: من التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة والاكثار من شرب المياه ومن الحرائق في المناطق الداخلية والحرجية اعتبارا من يوم الجمعة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل.
الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما تواصل ارتفاعها على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا.
الخميس:  قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، لتتجاوز معدلاتها بحدود ال 5 درجات مع احتمال ظهور غبار في الاجواء، علما ان درجات الحرارة على الجبال ستكون اعلى من المناطق الساحلية بسبب ظاهرة الانقلاب الحراري مع ارتفاع في نسبة الرطوبة دون طبقة الالف متر مما يزيد الشعور بالحر.
الجمعة:  قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع والتي تلامس ال 38 درجة في الداخل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الاحساس بالشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة، في الداخل من 20 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%
-حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
-الضغط الجوي:  758 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  5,26
-ساعة غروب الشمس:  19,48

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