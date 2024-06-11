بالصور- سليم عون يشارك ومنسق التيار في زحلة في عملية إزالة مخيم للنازحين السوريين غير الشرعيين في المدينة الصناعية

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شارك النائب سليم عون ومنسق التيار الوطني الحر في قضاء زحلة ابراهيم أحمراني في عملية إزالة مخيم للنازحين السوريين غير الشرعيين في المدينة الصناعية في زحلة والتي تمت صباح اليوم الثلثاء، بإشراف مخابرات الجيش اللبناني وشرطة بلدية زحلة، وذلك تنفيذاً لقرار بلدية زحلة بتطبيق القرار القضائي الصادر منذ اكثر من سنة بإخلاء المخيم الذي أنشئ على العقارين ١٠٠٠ و٢٩٨٦ في المدينة الصناعية في زحلة. وقد أتى هذا التحرك بعد مطالبات حثيثة لصاحب العقار جان بول خوري للمعنيين.

.ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع التحركات المواكبة في المناطق اللبنانية والهادفة لتفكيك كل المخيمات غير الشرعية.