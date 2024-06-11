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تأجيل «الانتخابات البلدية» بشرق سورية إلى أجل غير مسمى

11
JUNE
2024
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الوطن السورية: كشف مصدر في ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية أن «الانتخابات البلدية» التي كان من المزمع إجراؤها اليوم في مناطق تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية-قسد» التي تهيمن عليها، أجلت إلى تاريخ غير محدد، بعد أن حذرت واشنطن «قسد» من عواقب كبيرة في حال إجرائها، في إشارة لموجة الرفض الواسعة لهذه «الانتخابات» والتي أكدت في مجملها أنها مخطط انفصالي يستهدف وحدة سورية أرضاً وشعباً.

 

وحسب مواقع إلكترونية معارضة قال رئيس أحد الأحزاب المشاركة في «الإدارة الذاتية»، طلب عدم الكشف عن اسمه: إن سكوت بولز، المبعوث الجديد للخارجية الأميركية في شمال شرق سورية مارس ضغوطاً كبيرة على «الإدارة الذاتية» لتأجيل الانتخابات خلال لقاءات مكثفة أجراها الأسبوع الماضي مع من سماهم «قادة» المنطقة.

 

وأشار المسؤول إلى أن بولز حذر مسؤولي «الإدارة الذاتية» وقوات سورية الديمقراطية من جدية التهديدات التركية وان واشنطن لن تكون قادرة على إيقاف أي تصعيد تركي جديد قد يشمل موجة قصف واسعة لمواقع إستراتيجية كمحطات النفط والطاقة أو عملية برية محدودة في المستقبل القريب»، وشدد على أن «الخارجية الأميركية عبرت أيضاً عن عدم توافر الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات من حيث الأوضاع الأمنية غير المستقرة وأيضاً عدم تمثيل الإدارة الذاتية لكل المكونات والأحزاب السياسية في المنطقة».

 

وأعلنت «الإدارة الذاتية» يوم الخميس الفائت، تأجيل «الانتخابات البلدية» من 11 حزيران الجاري إلى 8 آب المقبل، بذريعة تقديم 4 أحزاب وتحالفات سياسية طلباً بذلك، بسبب «ضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية، ولتأمين الفترة الزمنية الكافية لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير العملية الانتخابية».

 

وبعد تخبط إعلامي ونشر أسماء أحزاب نفت لاحقاً طلبها تأجيل الانتخابات، جاء في قرار التأجيل أن الأطراف التي دعت لتأجيل الانتخابات هي ما يسمى «مجلس سورية الديمقراطية «مسد» وتحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية وقائمة معاً لخدمة أفضل وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية».

الوطن السورية
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