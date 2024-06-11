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تشغيل رحلات نظامية بين مطاري دمشق والرياض اعتباراً من 7 تموز

11
JUNE
2024
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الوطن السورية: أعلن مدير الخطوط الجوية السورية حاتم كباس أن الرياض وافقت على تشغيل رحلات نظامية للخطوط السورية من مطار دمشق الدولي إلى مطار الرياض الدولي اعتباراً من السابع من الشهر القادم، مشيراً إلى أن هناك جهوداً تبذل بالتعاون مع الوكيل السعودي من أجل تقريب موعد أولى الرحلات، على حين أكد بيان رسمي أن قضية الطائرتين من طراز بوينغ 747 المتوقفتين في المملكة العربية السعودية هي قيد التفاوض بين الجانبين الحكوميين وفق المنهج القانوني المعتمد في البلدين.

 

ونفى البيان الصادر عن مؤسسة الخطوط السورية حول ما تتناقله بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار عن إعادة طائرتي البوينغ 747 «للسورية للطيران» المتوقفتين في المملكة العربية السعودية بغرض الصيانة، وبالتالي فإن كل ما يشاع ويتداول حول أنه تمت إعادتهما إلى مطار دمشق الدولي هو غير صحيح.

 

وأوضح البيان أن قضية الطائرتين المتوقفتين في السعودية هي قيد التفاوض بين الجانبين الحكوميين وفق المنهج القانوني المعتمد في البلدين، وهناك اختصاصون فنيون وماليون وقانونيون من الجانبين يتابعان ويعملان بكل التعاون والتنسيق والانفتاح المتبادل لإيجاد الحل المناسب.

 

وفيما يتعلق برحلات الحج أكد كباس أنه تم نقل 10900 حاج عبر طائرات «السورية للطيران» وذلك بعدما تم أمس الانتهاء من نقل الحجاج من مطار دمشق الدولي إلى جدة لأداء فريضة الحج، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 42 رحلة.

الوطن السورية
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