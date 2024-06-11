عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 حزيران 2024

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الأخبار: مفاوضات وقف النار: ضمانات أميركا لا تقنع المقاومة

برّي: الحوار وحده يأتي بـ86 نائباً لانتخاب الرئيس

الدائنون الأجانب يحضّرون دعوى على لبنان









نداء الوطن: أمين سر الفاتيكان إلى لبنان في 23 الجاري بعد زيارة لودريان روما

المعارضة تُجهض مناورات باسيل: سابقة حوار بري "ما بتقطع"



النهار: تشابك الوساطات يعيد معادلات الأزمة الى الصفر

الجمهورية: الهدنة تتقدم وإحتمالات الحرب تتراجع

باسيل الأهم نجاح العهد

اللواء: تصاعد «حرب المسيَّرات» جنوباً بانتظار تسوية لم تنضج بعد

مبادرات الكتل من عين التينة إلى الصيفي: باسيل مع تفاهم على غير فرنجية



البناء: مجلس الأمن يصوّت لصالح قرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة.. وحماس ترحّب واشنطن عدّلت نص مشروعها 3 مرات لتجنب الفيتو… وروسيا تمتنع و14 أيّدوا تل أبيب تواجه مخاطر التفكك السياسي… ومصير حكومة نتنياهو على المحك

الديار: باسيل يضع المعارضة أمام خيارين... ويُبلّغ بري: «لن أمشي بفرنجية» ؟!

مُسيّرات حزب الله «تصول وتجول»... والعين على ما بعد إسقاط «هرمز900» فوق أجواء إقليم التفاح

«إسرائيل» لا ترى الحرب حتميّة... وطهران تهدّد: المحور لن يقف مكتوف الأيدي

l'orient le jour: « L’espoir de Macron est que les électeurs lui redonnent une majorité » à cause du risque incarné par le RN

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: يوم التحركات الداخلية اللبنانية سعياً إلى فتح أبواب المجلس النيابي أمام جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية

هل ينتقل اسم قائد الجيش إلى خانة مرشحي «الخيار الثالث» من الوسطيين تماهياً مع تأييد «الخماسية»؟



الشرق الأوسط السعودية: مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار أميركياً بشأن الهدنة في غزة... و«حماس» ترحب

النص حصل على 14 صوتاً من أصل 15 وامتنعت روسيا عن التصويت

الوطن السورية: الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين