أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 11 حزيران 2024

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الأخبار: علم وخبر



ابتزاز العمداء المتقاعدين



يجري إجبار العمداء في الجيش الذين يُحالون إلى التقاعد والمتقاعدين سابقاً على الانتساب إلى رابطة قدامى القوات المسلحة عبر سحب الخط العسكري الذي يفترض أن يحتفظوا به بعد تقاعدهم مقابل بدل شهري رمزي في حال امتنعوا عن الانتساب إلى الرابطة. ومعروف أن الرابطة المقرّبة من قائد الجيش، أدارت في أكثر من مناسبة تحركات العسكريين المتقاعدين على الأرض لأهداف سياسية، من بينها تعطيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في كانون الأول الماضي، والتي كان يفترض أن تقر تأخير تسريح قائد الجيش جوزف عون، من أجل إقرار التمديد له في مجلس النواب.



التيك توك لتبييض الأموال؟



عاد ملف الـ«تيكتوكرز» إلى الواجهة من بوابة تبييض الأموال، إذ بدأ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاً حول شبهات عمليات تبييض أموال تجري عبر حسابات مؤثّرين على منصة «تيك توك». وعلمت «الأخبار» أنّ التحقيقات التي تجري بإشراف مدّعي عام التمييز جمال الحجّار شملت نحو 25 مشتبهاً بهم، أخلي سبيل 20 منهم رهن التحقيق. وكشفت المعلومات أنَ الخمسة الذين أُوقفوا يمتهنون القرصنة حيث يعمدون إلى تهكير بطاقات الاعتماد عبر الفضاء الافتراضي ويستخدمونها للشراء عبر منصة تيك توك. وأشارت المصادر إلى أنَ هناك مؤثّرة (influencer) في الثالثة والعشرين جرى توقيفها تبيَّن أنَّها جمعت من خلال تيك توك وحده نحو 3,5 ملايين دولار بعدما حصدت فيديوهاتها عشرات ملايين المشاهدات. غير أنّ التدقيق في حسابها لم يُظهر وجود عمليات مشبوهة لجهة القيام بإعادة تحويل الحوالة المالية التي تقبضها لصالح مشبوهين بعمليات غسيل الأموال. ولا تزال التحقيقات جارية مع استدعاء أشخاص للتدقيق في حساباتهم وكمية الأموال التي قبضوها.



الحريري مُحبط!

نقل زوّار عادوا الرئيس سعد الحريري في باريس بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة، أنّه «محبط نفسياً»، ويرفض الخوض في أي حديث يتعلّق بما يجري في لبنان.

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن حمل مطالب مباشرة من حكومتي مصر وقطر كعقوبات بحق حركة حماس يتم إبلاغها لقيادة الحركة ما لم تعلن رسمياً قبول النص الذي تقول واشنطن إنّه مقترح إسرائيلي أو مقبول إسرائيلياً، بعكس ما يقوله رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو. وقال المصدر إن إصرار بلينكن على تحميل حماس مسؤولية إفشال فرص التوصل إلى اتفاق نابع من يقينه بأن المشروع لن يمر والرغبة بتوظيف الفشل في انتزاع النقطة التي كسبتها حماس بقبول العرض التفاوضي الأخير الذي قدّمه لها الوسطاء وهو يعلم أن المشروع غير مقبول إسرائيلياً، وبالتالي لا فرص له في الحياة، لكنه كما العملية العسكرية التي انتهت بمجزرة في النصيرات جزء من لعبة ربح النقاط وليس البحث عن حلول.





خفايا

قال قيادي بارز في المقاومة إن المقاومة لا تدخل في متاهة الفرضيات المحتملة لتطور الحرب الدائرة حول غزة وفي غزة ودور جبهات الإسناد ومنها جبهة الجنوب اللبناني في هذه الحرب، بل هي تنطلق من قرارها وثقتها ومعادلتها وقرارها هو أن هذه الجبهة هي جبهة إسناد ولن تتوقف حتى يتوقف العدوان على غزة بشروط المقاومة وثقتها أنه إذا قرّر الاحتلال الذهاب الى الحرب الكبرى فهي قد أعدّت لها عدّتها ولا تخشاها، أما معادلتها فهي مواصلة العمل بتوصيف جبهتها كجبهة إسناد واعتماد منهج الربح بالنقاط لا بالضربة القاضية. واعتماد منهج التناسب في رفع مستوى الردّ مع مستوى العدوان سواء بتجاوز المدى الجغرافي أو بنوع الأسلحة النارية أو باستهدافه للمدنيين، ولذلك لا شيء يفاجئ المقاومة ويعدل توجهاتها لأنها تعرف ما تريد ومستعدّة لأقصى ما قد يريده الاحتلال او يسعى اليه.



اللواء: أسرار



لغز

أفهمت لجنة الرواتب لموظفي القطاع العام، خلال الاجتماعات مع ممثلي الحكومة أنه لا إمكانية لمثل هذه الفكرة، وهي متروكة للعهد المقبل وحكومته..

غمز

عاد وزراء التصريف، لحشد الوزارات التي يتولونها، بمحاسيب من لون انتماءاتهم على «سبيل الغيرة» وما حدا أحسن مِن حدا..



همس

تُجري جهات دبلوماسية ذات تأثير اتصالات مع كتل المعارضة المسيحية للتسليم بعقد جلسة تشاور أو حوار برئاسة رئيس المجلس بوقت لا يتعدى نهاية الشهر.



نداء الوطن: خفايا

يتردد أن مقاربة مسؤولين أميركيين تجاه الحرب في الجنوب قد تغيّرت فهم لم يعودوا يمانعون في توسيع الضربات ولو بشكل محدود.

يبدو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يشترط للدخول في أي نقاش جدي في الملف الرئاسي، معاودة المشاركة في جلسات تشريع الضرورة لا سيما من جهة المقاطعين.