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طلب من نهرا الى أمن الدولة إخلاء المباني والمحال المشغولة من نازحين سوريين خلافا للقوانين في بكفتين الكورة

10
JUNE
2024
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وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتابا الى المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال، طلب فيه "إخلاء جميع المباني السكنية والمؤسسات والمحال التجارية التي يشغلها أو يستثمرها نازحون سوريون بصورة مخالفة للقوانين المرعية الاجراء، في بلدة بكفتين – الكورة".

وجاء في نص الكتاب:"موضوع المعاملة: إخلاء بلدة بكفتين من النازحين غير الشرعيين.

بالاشارة الى الموضوع المبين اعلاه، نودعكم ربطا القرار المجلسي الصادر عن بلدية بكفتين عدد ٢٠٢٤/٣ تاريخ ٢٠٢٤/٦/٥، للاطلاع وتكليف من يلزم ابلاغ السوريين الذين لا يملكون الإقامة الشرعية وجوب الإخلاء خلال مهلة أقصاها ٢٠٢٤/٦/١٢ على أن يصار الى إعادة الكشف في نهاية المهلة للتأكد من التقيد بمضمون التكليف. وفي حال عدم التقيد، اقفال المساكن المخالفة بالشمع الأحمر كما واقفال جميع المؤسسات والمحال التجارية في البلدة التي يشغلها أو يستثمرها نازحون سوريون بصورة مخالفة للقوانين وتحت غطاء مواطن لبناني، والإفادة".

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