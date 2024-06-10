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وزير التربية عرض الاوضاع مع وزير الاقتصاد وتابع مع بهية الحريري مشروع تطبيق منهج البكالوريا الدولية

10
JUNE
2024
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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائبة السابقة بهية الحريري على رأس وفد من المؤسسة والخبراء المعنيين بتطبيق منهج البكالوريا الدولية في عينة من المدارس الرسمية تبلغ 12 مدرسة رسمية، موزعة على مناطق لبنان كافة، بحضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، مدير التعليم الساسي جورج داوود ومديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري، وكان عرض للمراحل التي قطعها المشروع.

وشكرت الحريري وزير التربية وفريق عمل الوزارة على "متابعة المشروع خطوة خطوة"، مؤكدة انه "لولا توجيهات الوزير وانخراط الإدارة لما كانت تحققت هذه النجاحات". ولفتت إلى ان "هذه المرحلة تتآلف مع التوجه العالمي الذي تم التعبير عنه في مؤتمر نيويورك حول التحول الرقمي في التربية، ومن ثم الوصول إلى مرحلة دخول الذكاء الإصطناعي إلى القطاع التربوي".

من جهته، ثمن الحلبي الخطوات المحققة، وشكر الحريري على "متابعتها الحثيثة وتأمين الكثير من التكاليف وصولا إلى مرحلة التدريب التي ستتم بعيد الإمتحانات الرسمية"، مبديا "استعداد الإدارة لتكليف منسق في كل مدرسة مشمولة بالمشروع، وأيضا انخراط الإدارة والمعلمين في التدريب المخصص لهذه الغاية".

سلام

ثم اجتمع الحلبي مع وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، بحضور مديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

يذكر ان سلام يزور وزارة التربية للمرة الأولى، وقد رحب به الوزير الحلبي، مثمنا "نشاطه وحركته في الداخل والخارج من أجل تحسين أداء الإقتصاد والتجارة والأسواق".

كذلك أشاد سلام بـ"الأداء الذي يؤديه الوزير الحلبي على الرغم من الظروف الراهنة في البلاد"، واطلع على الإستعدادات للامتحانات الرسمية في المناطق اللبنانية كافة.

ثم كانت جولة أفق في الأوضاع العامة وخصوصا الوضع في الجنوب والمنطقة الحدودية التي تشهد اعتداءات إسرائيلية يومية، وانعكاس الأوضاع على البلاد ومؤسساتها.

 

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