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سلسلةٌ لقاءات لحمية... هذا ما تم بحثه

10
JUNE
2024
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أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، اليوم الاثنين، أن "وزارة الاشغال العامة والنقل، كانت قد أعطت توجيهاتها إلى الفرق المعنية والمكلفة فيها، لتقوم بالكشف تباعاً على الطرقات الأساسية ، ومنها في طرابلس ، ليصار بعدها إلى إعداد ملفاتها وذلك وفقاً للإعتمادات المتوافرة".

وأكد حمية، بعد اجتماعه مع النائب جميل عبود، الذي بحث معه في شؤون إنمائية مناطقية، ولاسيما صيانة الطرقات في طرابلس، أن "الفرق المكلفة تقوم بالكشف تباعاً على طرقات المحافظة، والتي يُصار على إعداد ملفاتها تباعاً وفقاً للإعتمادات المتوافرة لدى الوزارة".

وعند ظهر اليوم الاثنين، التقى حمية مع النائبين وليد البعريني وأحمد رستم ، على رأس وفد من اتحادي بلديات الدريب الغربي والأوسط ، حيث عرض معهما شؤونا إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما ملف صيانة الطرقات في نطاق اتحادي بلديات الدريب الغربي والأوسط في عكار.

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