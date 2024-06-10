توقيف 4 أشخاص اعتدوا جنسيا على طفلين قاصرَيْن!!

صــــدر عـــــن المـــــديريّـة العـامّــــة لقــــــوى الأمــــن الدّاخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامّـــــــــــــة

البـــــلاغ التـّـــالـي:

توافرت معلومات لدى مفرزة النبطيّة القضائية حول تعرّض طفلين قاصرَين (13 و14 عامًا) للضرب والاعتداء الجنسي من قِبَل أربعة شبّان في إحدى البلدات الجنوبيّة، على الفور تمّ تنظيم محضر بالتّنسيق مع القضاء المختص، وبحضور مندوبة عن جمعيّة حماية الأحداث.

من خلال المتابعة الفوريّة، أوقفت عناصر المفرزة المذكورة المشتبه بهم، وجميعهم قصّر أيضًا.

أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.