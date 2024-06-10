الادعاء على 8 أشخاص في ملف تزوير جواز سفر لأحد أخطر المطلوبين

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في ملف تزوير جواز سفر لأحد أخطر المطلوبين نور.م، علمت الـLBCI أن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي حجار إدعى على ثمانية اشخاص وهم ستة موقوفين من بينهم عنصران في الأمن العام وعنصر في قوى الأمن والمطلوب نور م.، اضافة الى اثنين متواريين هما عنصر في الأمن العام ومطلوب من مخيم شاتيلا ساعد على الاستحصال على جواز السفر المزور.



وبحسب معلومات الـLBCI، فقد تضمن الادعاء أن المدعى عليهم قاموا بالتنسيق فيما بينهم على دفع رشوة والمساعدة على الاستحصال على جواز سفر مزور باسم شخص وهمي من شعت غير موجود في السجلات بواسطة اخراج قيد مزور وطلب جواز سفر مزور. كما أن أحد عناصر الأمن العام قام بادراج رقم موافقة وهمية على طلب الجواز لتخطي وجوب حضور صاحب العلاقة شخصيا وأخذ بصماته.



وقد أحيل الملف الى قاضي التحقيق العسكري الأول لاجراء المقتضى.