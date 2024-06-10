"بسرب من المسيرات الانقضاضية".. إليكم تفاصيل الهجوم على مقر القيادة ‏المستحدث شرق نهاريا!

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صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان البيان التالي:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الصهيوني على بلدتي عيترون ومركبا يوم السبت 08-06-2024 واستشهاد مجاهدين، شنت المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 10-06-2024 هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر القيادة المستحدث التابع للفرقة 146 شرق نهاريا (الذي انتقل من منطقة جعتون بعد قصفه سابقاً)، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وأصابتها إصابة مباشرة، مما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع أفراد العدو بين قتيل وجريح.