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نائب الحزب "يحذر" اسرائيل: تداعيات الحرب ستكون مزلزلة على مستوى كبير

10
JUNE
2024
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أ‎كد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، "أنه لو استطاع العدو الصهيوني القيام بحرب مفتوحه او مواجهة شاملة، واطمأن أن باستطاعته تحمل كلفتها وربحها لكان فعلها منذ زمن بعيد ولكنه يعلم ان المقاومة في لبنان قد أرست معادلات ردع وحماية قوية وثابتة تمنعه من القيام بذلك".

واشار الى ان "هذا العدو لا يحترم إلا القوي ويرضخ لإرادته، ومقاومتنا في لبنان قوية وثابتة وراسخة. مشيراً إلى أن العدو الصهيوني وبفعل الدعم الاميركي الغربي والضوء الأخضر المعطى له يقوم بفعل ما يريد من جرائم ابادة ضد اهلنا في غزة ولا يتورع عن فعل أي شيء خاصة وان واشنطن تسانده في كل المحافل وتزوده بالسلاح والذخيرة ، وبسبب دعم الغرب له فهو يذهب بعيدا جدا في احتقار المؤسسات الدولية اذ يعتبر محكمة العدل الدولية منظمة معادية له، ويضرب بعرض الحائط كل ما يصدر عنها، في تحدٍ لكافة القوانين وكل الأنظمة وكل القرارات الدولية".

ورأى الموسوي، أن "النصر المقبل يقين لا شك فيه، وهناك كثير من التداعيات والتحولات الكبرى على مستوى المنطقة والعالم بعد هذه الحرب، سوف تكون مزلزلة على مستوى كل القيادة الاسرائيلية ووجود هذا الكيان المصطنع، وما نراه من تخبط وضياع وانقسامات واستقالات داخل هذه القيادة هو من الاثار المترتبة، وهو الجزء الظاهر، أن تداعيات هذه الحرب على هذا الكيان كبيرة جدا، وقد اثبتت محطات مختلفة في هذه الحرب ان العدو لا يستطيع ان يصمد امام المقاومة لولا المدد والعون الذي يتلقاه من الولايات المتحدة"، مؤكدا ان "التداعيات ستكون مزلزلة على مستوى كبير وستكتب النهاية الحتمية لوجود هذه الغدة السرطانية في عالمنا".

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