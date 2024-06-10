بالصور- انفجار طائرة انتحارية قرب نهاريا واشتعال النيران!

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تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقرير أولي عن انفجار في منطقة كابري في الجليل الغربي وتصاعد للدخان من المنطقة.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه تمّ إصابة مباشرة "لمبنى" في نهاريا.

وأضافت: "تقرير أولي عن إصابة شخص بشظايا في كابري بالشمال قرب الحدود مع لبنان نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع."

وقالت وسائل الإعلام:" على ما يبدو طائرة من دون طيار انفجرت في منطقة كابري قرب الحدود مع لبنان واندلاع حريق في المكان."

وأفادت عن سقوط مسيّرة في قاعدة عسكرية قرب مقبرة نهاريا، واشتعال النيران في القاعدة المستحدثة قرب نهاريا بعد انفجار طائرة بدون طيار.