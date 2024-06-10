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الانتخابات الاوروبية: عمر حرفوش يخرج أكثر قوةً وتأثيراً مع الفوز القوي للاصدقاء والمعارف!

10
JUNE
2024
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انتهت انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت يوم أمس الأحد بفوز كاسح للاحزاب اليمينية، وقد جاءت هذه الأحزاب بالمركز الأول في فرنسا وإيطاليا والنمسا، وحلت ثانية في ألمانيا وهولندا.

وتجدر الإشارة إلى أن الفوز كان حليف أصدقاء صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش، الذي يعد حليف الأكثرية النيابية التي اجبرت الرئيس الفرنسي على حل المجلس النيابي واجراء انتخابات مبكرة نهاية الجاري. 

ومن المحسوم فوز أحزاب اليمين في الانتخابات الفرنسية كانعكاس طبيعي لنتيجة البرلمان الأوروبي امس، ومن المتوقع أن تشارك الأحزاب اليمينية في الحكومة الفرنسية الجديدة، ما يعطي حرفوش قوة وتأثيراً أكبر في دوائر القرار الفرنسية خصوصاً في قضايا لبنان.
 
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