ارتفاع تدريجي في الحرارة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية.

وجاء في النشرة الآتي :

-الحال العامة: طقس معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، والتي تعود للارتفاع تدريجيا بدءا من الغد في المناطق الداخلية والجبلية لتتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من الاربعاء، حيث من المتوقع ان تتأثر المنطقة بموجة حر جديدة تؤثر على جنوب شرق اوروبا (بخاصة اليونان و تركيا) و الداخل اللبناني بشكل خاص .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية وتنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية.

الأربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات واستفرار في درجات الحرارة على الساحل بينما تواصل اارتفاعها على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية ،ووتبقى الرياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية لتصل سرعتها أحيانا ل55 كلم/س.

الخميبس: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال لتتجاوز معدلاتها بحدود ال 7 درجات، وتبقى الرياح ناشطة مع رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر .

-الحرارة على الساحل من 22 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 27 درجة، في الداخل من 19 إلى 35 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 45 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,26

-ساعة غروب الشمس: 19,48