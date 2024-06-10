living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ارتفاع تدريجي في الحرارة!

10
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية.

وجاء في النشرة الآتي :

-الحال العامة:  طقس معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، والتي تعود للارتفاع تدريجيا بدءا من الغد في المناطق الداخلية والجبلية لتتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من الاربعاء، حيث من المتوقع ان تتأثر المنطقة بموجة حر جديدة تؤثر على جنوب شرق اوروبا (بخاصة اليونان و تركيا) و الداخل اللبناني بشكل خاص .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية وتنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية.

الثلاثاء:  غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية.

الأربعاء:  غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات واستفرار في درجات الحرارة على الساحل بينما تواصل اارتفاعها على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية ،ووتبقى الرياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية لتصل سرعتها أحيانا ل55 كلم/س.
الخميبس:  قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال لتتجاوز معدلاتها بحدود ال 7 درجات، وتبقى الرياح ناشطة مع رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر .

-الحرارة على الساحل من  22 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 27 درجة، في الداخل من  19 إلى 35 درجة. 

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 45 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و 85%.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء:  27 درجة. 
-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:   5,26
-ساعة غروب الشمس:  19,48

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   