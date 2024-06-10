طهران: مستعدون للمساهمة في تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة

A + A -

الوطن السورية: جددت إيران استعدادها للمساهمة في تطبيع العلاقات بين تركيا وسورية، وكررت موقفها المطالب برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من الولايات المتحدة ودول في الغرب على الشعب السوري وتستهدفه في لقمة عيشه وحياته اليومية.

وحسب وكالة «تاس» الروسية أعلن وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، أن طهران مستعدة للمساهمة في تسوية العلاقات بين تركيا وسورية.

وقال كني عبر شبكة «سي إن إن تورك»: «شارك الجانب السوري عدة مرات في اجتماعات أستانا بمشاركة إيران وتركيا وروسيا، وهذا يدل على رغبة الأطراف في مزيد من التعاون بين سورية وتركيا، ونرحب بأي مبادرة لبدء التعاون والحوار السياسي بين سورية وتركيا ونحن مستعدون لتشغيل كل وسائلنا لذلك».