«التعاون الخليجي» يشيد بقرار الرياض تعيين سفير لها في دمشق

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الوطن السورية: أكد مجلس التعاون الخليجي على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، مشيداً بقرار المملكة العربية السعودية بتعيين سفير لها لدى الجمهورية العربية السورية.

ودعا المجلس في ختام الاجتماع الوزاري بدورته الـ160 والتي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة إلى دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سورية بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم جهود مبعوثها الخاص غير بيدرسون، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلدهم، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سورية.

المجلس الوزاري الخليجي أكد دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 أيار من العام الفائت وبيان القاهرة الصادر في منتصف آب من عام 2023 كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.