عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 حزيران 2024

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الأخبار: ما بعد «النصيرات»: إسرائيل عالقة في مأزقها

المصارف تواجه نفاد السيولة

الفاتيكان يعيّن مطراناً «رئيساً» لبطاركة الشرق | ميشال جلخ: لا حياد





النهار: تصوّر أميركي- فرنسي يجمع بين الجنوب والرئاسة... هوكشتاين مجدداً و"حزب الله" يضغط لتحقيق اختراقات إيرانية؟



الجمهورية: ترقب لترجمة نتائج قمة باديدن- ماكرون

فوز تاريخي لليمين المتطرف في الإنتخابات الأوروبية



اللواء: اختبار قوة بين حزب الله والاحتلال تحت مظلة ضبط النفس الدولية

فرنجية يكرّس القطيعة مع باسيل ولمنافسة مع جعجع.. والأليزيه ينشغل بالانتخابات التشريعية



البناء: مجزرة تحصد 274 شهيداً في النصيرات وتقتل 3 أسرى لاستعادة 4 أسرى / غانتس وآيزنكوت يغادران الحكومة ومجلس الحرب تعبيراً عن اليأس من النصر/ المقاومة تفعّل سلاح الدفاع الجوي وتبدأ بردع الطيران الحربي من دخول الأجواء

الديار: باسيل يعرض ورقة على القوى السياسيّة تروّج لمرشح ثالث

واشنطن تتبرأ من مجزرة «النصيرات»

l'orient le jour: Washington, Paris, Vatican, Doha : le Liban remonte dans l’échelle des priorités

عناوين بعض الصحف العربية





الأنباء الكويتية: بعد القمة الفرنسية - الأميركية الآمال اللبنانية معلقة على جولة بلينكن وتحرك لودريان المتجدد

مصدر نيابي لـ «الأنباء»: استضافة إحدى دول الخماسية الحوار قائمة









الشرق الأوسط السعودية: فخري كريم: تحدثنا عن الموصل فاعتبرها المالكي «سكيناً في الخاصرة»

قال لـ«الشرق الأوسط» إن من حاولوا اغتياله هم الذين اغتالوا شباب الانتفاضة



الوطن السورية: تنديد دولي واسع بمجزرة النصيرات.. دمشق: يجب وقف المذبحة.. واشنطن: لإنهاء الحرب … حكومة نتنياهو تترنح.. استقالة وزيرين من «الكابينت» لاعتبارات خارجية!