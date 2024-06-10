عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 حزيران 2024

الأخبار: ما بعد «النصيرات»: إسرائيل عالقة في مأزقها
المصارف تواجه نفاد السيولة
الفاتيكان يعيّن مطراناً «رئيساً» لبطاركة الشرق | ميشال جلخ: لا حياد
النهار: تصوّر أميركي- فرنسي يجمع بين الجنوب والرئاسة... هوكشتاين مجدداً و"حزب الله" يضغط لتحقيق اختراقات إيرانية؟
الجمهورية: ترقب لترجمة نتائج قمة باديدن- ماكرون
فوز تاريخي لليمين المتطرف في الإنتخابات الأوروبية
اللواء: اختبار قوة بين حزب الله والاحتلال تحت مظلة ضبط النفس الدولية
فرنجية يكرّس القطيعة مع باسيل ولمنافسة مع جعجع.. والأليزيه ينشغل بالانتخابات التشريعية
البناء: مجزرة تحصد 274 شهيداً في النصيرات وتقتل 3 أسرى لاستعادة 4 أسرى / غانتس وآيزنكوت يغادران الحكومة ومجلس الحرب تعبيراً عن اليأس من النصر/ المقاومة تفعّل سلاح الدفاع الجوي وتبدأ بردع الطيران الحربي من دخول الأجواء
الديار: باسيل يعرض ورقة على القوى السياسيّة تروّج لمرشح ثالث
واشنطن تتبرأ من مجزرة «النصيرات»
l'orient le jour: Washington, Paris, Vatican, Doha : le Liban remonte dans l’échelle des priorités
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: بعد القمة الفرنسية - الأميركية الآمال اللبنانية معلقة على جولة بلينكن وتحرك لودريان المتجدد
مصدر نيابي لـ «الأنباء»: استضافة إحدى دول الخماسية الحوار قائمة
الشرق الأوسط السعودية: فخري كريم: تحدثنا عن الموصل فاعتبرها المالكي «سكيناً في الخاصرة»
قال لـ«الشرق الأوسط» إن من حاولوا اغتياله هم الذين اغتالوا شباب الانتفاضة
الوطن السورية: تنديد دولي واسع بمجزرة النصيرات.. دمشق: يجب وقف المذبحة.. واشنطن: لإنهاء الحرب … حكومة نتنياهو تترنح.. استقالة وزيرين من «الكابينت» لاعتبارات خارجية!