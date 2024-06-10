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عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 حزيران 2024

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الأخبار: ما بعد «النصيرات»: إسرائيل عالقة في مأزقها

المصارف تواجه نفاد السيولة
الفاتيكان يعيّن مطراناً «رئيساً» لبطاركة الشرق | ميشال جلخ: لا حياد

 

 

 

 

النهار: تصوّر أميركي- فرنسي يجمع بين الجنوب والرئاسة... هوكشتاين مجدداً و"حزب الله" يضغط لتحقيق اختراقات إيرانية؟

 

 

 


الجمهورية: ترقب لترجمة نتائج قمة باديدن- ماكرون
فوز تاريخي لليمين المتطرف في الإنتخابات الأوروبية

 

 

 


اللواء: اختبار قوة بين حزب الله والاحتلال تحت مظلة ضبط النفس الدولية
فرنجية يكرّس القطيعة مع باسيل ولمنافسة مع جعجع.. والأليزيه ينشغل بالانتخابات التشريعية

 

 

 


البناء: مجزرة تحصد 274 شهيداً في النصيرات وتقتل 3 أسرى لاستعادة 4 أسرى / غانتس وآيزنكوت يغادران الحكومة ومجلس الحرب تعبيراً عن اليأس من النصر/ المقاومة تفعّل سلاح الدفاع الجوي وتبدأ بردع الطيران الحربي من دخول الأجواء

 

 

 

 

الديار: باسيل يعرض ورقة على القوى السياسيّة تروّج لمرشح ثالث
واشنطن تتبرأ من مجزرة «النصيرات»

 

 

 

 

l'orient le jour: Washington, Paris, Vatican, Doha : le Liban remonte dans l’échelle des priorités

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: بعد القمة الفرنسية - الأميركية الآمال اللبنانية معلقة على جولة بلينكن وتحرك لودريان المتجدد
مصدر نيابي لـ «الأنباء»: استضافة إحدى دول الخماسية الحوار قائمة

 

 



الشرق الأوسط السعودية: فخري كريم: تحدثنا عن الموصل فاعتبرها المالكي «سكيناً في الخاصرة»
قال لـ«الشرق الأوسط» إن من حاولوا اغتياله هم الذين اغتالوا شباب الانتفاضة

 

 

 


الوطن السورية: تنديد دولي واسع بمجزرة النصيرات.. دمشق: يجب وقف المذبحة.. واشنطن: لإنهاء الحرب … حكومة نتنياهو تترنح.. استقالة وزيرين من «الكابينت» لاعتبارات خارجية!

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