أسرار الصحف ليوم الأثنين 10 حزيران 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقف مصدر دبلوماسي أمام استبدال البيانات الأميركية في التحدّث عن مشروع الاتفاق حول غزة المسمّى بصفقة جو بايدن لمفردة العرض الإسرائيلي بمفردة اقتراح الرئيس الأميركي. وقال إن هذا يعني أن واشنطن تبلّغت بعد أيام من التشاور أنّه لن يكون هناك إعلان من حكومة بنيامين نتنياهو يؤكد أن النص هو مقترح إسرائيليّ فاعتمد توصيف اقتراح بايدن بدلاً من مقترح إسرائيلي. وأضاف أن لهذا مترتبات أولها جعل مطلب حركة حماس بإضافة الكلام الشفهيّ لبايدن عن الوقف النهائي للحرب والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة للنص المكتوب طلباً مشروعاً، طالما أن الشفهي والمكتوب لبايدن. وهذا يُسقط كل الفذلكة التي قامت عليها المبادرة، وهي نص مكتوب ناقص يُقال إنه إسرائيلي وتوضيحات مرضية للمقاومة شفهياً يقدّمها بايدن.



خفايا



قال مسؤول فلسطيني في حركات المقاومة إن العملية العسكرية لجيش الاحتلال بمشاركة أميركية علنية في مخيم النصيرات التي انتهت بمجزرة مروّعة سقط خلالها أكثر من 200 شهيد و400 جريح من المدنيين أرادت عبر صورة تحرير أربعة من الأسرى القول للمقاومة والرأي العام في الكيان وخارجه إن حكومة بنيامين نتنياهو تملك طريقاً آخر لتحرير الأسرى غير طريق التفاوض وعلى المقاومة التسريع بالقبول بعرض بايدن؛ وبالتوازي أن على الآخرين ألا يقلقوا على ملف الأسرى. والنتيجة هي أن العملية أجهضت مناخ التعبئة الإعلامية التي تمّ تنظيمها للقول إن الكرة في ملعب حماس حول صفقة بايدن وإن المجزرة منحت المقاومة سبباً أخلاقياً لمزيد من التمسك بشروطها. والمشاركة الأميركية أسقطت صفة الوسيط عن الأميركي بينما قتل ثلاثة من الأسرى الآخرين في العملية مع المجزرة بحق المدنيين يؤكد أن الكلفة لا تجعل العملية تمثل طريقاً بديلاً للتفاوض.



اللواء: أسرار

غمز

فوجئت أوساط حزبية ببيان السفارة الأميركية حول تبرئة «مجتمع النزوح» السوري من حادثة إطلاق النار على حرس السفارة في عوكر، رغم تركيز جهات أمنية على الهوية السورية لمطلق النار وإنتمائه المزعوم لداعش!





همس

يردد سفير دولة عربية عضو في الخماسية أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيأتي إلى لبنان غداة وقف الحرب في غزة ليبدأ تنفيذ خطته لترسيم الحدود البرية، أما في حال فشلت الصفقة في غزة، فالوضع الحدودي سيكون رهن التصعيد من الطرفين!



نداء الوطن: خفايا

بلغت السحوبات النقدية من مؤسسة رسمية لصالح أحد الوزراء خلال العام ٢٠٢٤ مبلغ مئة الف دولار خصصت لتغطية نفقات سفر و محروقات وضيافة.

وصفت شخصية سياسية رفيعة المستوى الوضع الراهن في الجنوب على أنه ساخن تحت سقف الحرب.

تقوم شبكة حزبية - تجارية بشراء عقارات من نازحين من القرى الجنوبية بأسعار متدنية تحت ضغط فقدان النازحين لمصدر رزقهم و ارتفاع تكاليف التهجير.