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نعيم قاسم: سنستمر في الميدان مساندين ورادعين حتى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة

10
JUNE
2024
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أكّد نائب الأمين العام لـ”حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ إسرائيل ارتكبت مجزرة كبيرة في النصيرات ذهبَ ضحيتها ألف بين شهيد وجريح.

 

وقال: “ادَّعت إسرائيل أنَّ هذه المجزرة من أجل الإفراج عن 4 أسرى، وإذا بأميركا وبعض الدول الأوروبية يشيدون بالإفراج عن هؤلاء الأربعة وأعمى الله قلوبهم عن رؤية الألف!! هذا لأنهم منحازون وإلى الآن هم يشكِّلون التغطية لهذا الكيان الغاصب، لكن لا تظنوا أنكم بذلك تعطونه الحياة.”

 

وأضاف:"في السابق كانت إذا حصلت مجزرة أو مجزرتان في لبنان أو فلسطين بفعل العدو الإسرائيلي كانت المجزرة توقف الحرب، أمَّا اليوم الحرب قائمة على تعداد المجازر يومياً فإذا قلَّت زادوها، ليحافظوا على وتيرة معينة ترقى إلى درجة الإبادة، وبظنهم أنَّهم بذلك يقضون على القضية الفلسطينية، لكنهم لا يفهمون ولا يعرفون بأنَّ الأطفال والنساء والرجال في فلسطين تعبَّأوا أكثر فأكثر وستكون منهم القوة والقدرة والمستقبل لاشتعال المقاومة أكثر فأكثر ولتقريب مرحلة التحرير بإذن الله تعالى.”

 

وأشار الى ان "أوسمة الكيان الصهيونيّ الآن هيقاتل الأطفال بإشارة من الأمم المتحدةوهو مدان بالإبادة الجماعية وصورته صورة التوحش البشريّ.”

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