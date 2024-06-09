السيد: عندها لن ينفع الندم

A + A -

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته:

النازحون ولبنان وسوريا…. في زحمة الاحداث الجارية جنوباً وفي الداخل، قام وزير الطاقة وليد فياض مع وفد تقني بزيارة إلى سوريا لمناقشة موضوع نقل الكهرباء وإقامة السدود على نهر العاصي والنهر الكبير شمالاً… وفي موضوع النازحين، نقل الوزير فياض رسمياً أن "رئيس الحكومة السورية أبدى استياءه من عدم جدية السلطات اللبنانية في معالجة ملف النازحين السوريين والتعاطي معه بشعبوية واستغلال، في حين لم يحصل أي تواصُل لبناني سياسي رسمي وجدّي مع سوريا ولا مسعى لتشكيل لجان تنسيق وزارية بخصوص إعادة النازحين، مضيفاً بأنّ السلطات السورية قدمت تسهيلات قضائية وامنية لتسهيل إعادتهم إلى بلدهم بما فيها العفو عن اصحاب الملفات الامنية "…. ويبقى السؤال، إذا كان وزير الطاقة اللبناني قد حمل هذا الموقف الرسمي السوري وأعلنه بوضوح، فما الذي يمنع حكومتنا من القيام بواجبها سوى الخوف من دُوَل أوروبية هي نفسها اليوم تريد إبقاء النازحين عندنا وتعمل المستحيل لمنع وصول النازحين واللاجئين إليها؟! أليس أفضل للبنان معالجة هذا الموضوع بهدوء ومسؤولية على مستوى الدولة كي لا يبقى قنبلة موقوتة بين المواطنين والنازحين كما شهدنا في الأسابيع الماضية؟! وبالخلاصة، لن تجرؤ دولتنا على المعالجة، وستترك الموضوع يتفاقم إلى أن ينفجر في وجه الجميع، وعندها لن ينفع الندم، وما علينا إلّا التبليغ والتحذير…"