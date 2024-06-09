living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السيد: عندها لن ينفع الندم

9
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته:

النازحون ولبنان وسوريا…. في زحمة الاحداث الجارية جنوباً وفي الداخل، قام وزير الطاقة وليد فياض مع وفد تقني بزيارة إلى سوريا لمناقشة موضوع نقل الكهرباء وإقامة السدود على نهر العاصي والنهر الكبير شمالاً… وفي موضوع النازحين، نقل الوزير فياض رسمياً أن "رئيس الحكومة السورية أبدى استياءه من عدم جدية السلطات اللبنانية في معالجة ملف النازحين السوريين والتعاطي معه بشعبوية واستغلال، في حين لم يحصل أي تواصُل لبناني سياسي رسمي وجدّي مع سوريا ولا مسعى لتشكيل لجان تنسيق وزارية بخصوص إعادة النازحين، مضيفاً بأنّ السلطات السورية قدمت تسهيلات قضائية وامنية لتسهيل إعادتهم إلى بلدهم بما فيها العفو عن اصحاب الملفات الامنية "…. ويبقى السؤال، إذا كان وزير الطاقة اللبناني قد حمل هذا الموقف الرسمي السوري وأعلنه بوضوح، فما الذي يمنع حكومتنا من القيام بواجبها سوى الخوف من دُوَل أوروبية هي نفسها اليوم تريد إبقاء النازحين عندنا وتعمل المستحيل لمنع وصول النازحين واللاجئين إليها؟! أليس أفضل للبنان معالجة هذا الموضوع بهدوء ومسؤولية على مستوى الدولة كي لا يبقى قنبلة موقوتة بين المواطنين والنازحين كما شهدنا في الأسابيع الماضية؟! وبالخلاصة، لن تجرؤ دولتنا على المعالجة، وستترك الموضوع يتفاقم إلى أن ينفجر في وجه الجميع، وعندها لن ينفع الندم، وما علينا إلّا التبليغ والتحذير…"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   