بالصورة: يستدرجون ضحاياهم عبر مواقع التواصل... هل تعرفونهم؟!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

الحاقاً لبلاغنا الصادر بتاريخ 29-5-2024، حول توقيف مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عصابة يقوم أفرادها باستدراج الضحايا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغية سلبهم مقتنياتهم بقوة السلاح، وهم كل من:

ا. ك. (من مواليد عام 2001، لبناني)

ج. ك. (من مواليد عام 1999، لبناني)

خ. ن. (من مواليد عام 1991، لبناني)

ه. ن. (من مواليد عام 1998، لبناني)

لذلك، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورتهم، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم، الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في مجمع قوى الأمن الدّاخلي في حارة صيدا _ تلّة مار الياس، أو الاتّصال على أحد الرَّقمين: 754308-07 – 729147-07، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.