موجة الحر الى انحسار.. واخرى بانتظارنا!

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن ينحسر تأثير الكتل الهوائية الحارة عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من اليوم الاحد، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي والملموس خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية في المناطق الجبلية والشمالية حتى صباح غد الاثنين، وتستمر الأجواء المعتدلة حتى منتصف الاسبوع حيث ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة بموجة حر جديدة

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين ٢٢ و٣٠ ، طرابلس بين ٢٠ و٢٩ وفي زحلة بين ١٦ و٣٢.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة بشكل محدود على الساحل مما يقلل من الشعور بالحر، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر كما يتوقع تساقط الرذاذ المتفرق والموحل خصوصا في المناطق الشمالية والجبلية.

الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، يتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً على الجبال مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل خفيف خصوصا على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة واستمرار لظهور الضباب على المرتفعات.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلاً، ناشطة أحياناً، سرعتها بين ٢٥ و٥٥ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحياناً على المرتفعات اعتباراً من المساء بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٧٠ و٨٥%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج.

حرارة سطح الماء: ٢٧°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٧ HPA أي ما يعادل: ٧٥٥ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٢٦.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٤٨.