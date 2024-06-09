الخارجية اللبنانية تدين المجزرة التي ارتكبتها "اسرائيل" في مخيم النصيرات وتعد ذلك انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني

A + A -

تُدين وزارة الخارجيّة والمغتربين المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل مؤخرا في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والتي راح ضحيّتها مئات الشهداء والجرحى، بعد يوميْن من استهدافها لمدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" تؤوي نازحين فلسطينيين في المخيّم نفسه، حيث سقط أيضا" عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين.

تشكل هذه الاعتداءات انتهاكًا خطيرًا وواضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعيّة الدوليّة مما يطيل هذه الأزمة، ويُقوّض أي فرصة لحل عادل وشامل يسمح بقيام دولة فلسطينيّة مُستقلّة، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدولية، ومبادرة السلام العربيّة، وحلّ الدولتين.

تدعو الوزارة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة إلى التحرُّك بشكلٍ فوري وحاسم لوقف هذه المجازر والاعتداءات، ووضع حدٍّ لهذه الكارثة الإنسانيّة، والضغط على إسرائيل للإمتثال لقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة، والقانون الدولي الإنساني.