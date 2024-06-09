الدفاع المدني يسيطرعلى النيران المندلعة في احراج عكار العتيقة

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تمكن عناصر من الدفاع المدني، عند العاشرة من مساء أمس، بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش ووحدات من الجيش المنتشرة عملانياً من السيطرة على النيران التي اندلعت في احراج عكار العتيقة والتي أتت على مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية.

وكان العناصر باشروا بإخماد الحريق عند الثالثة من بعد ظهر أمس وواجهوا صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على النيران أبرزها انعدام الطرق المؤدية الى موقع الحريق. فتم وضع بركة لتمكين الطوافة من التزود بالمياه للتمكن من السيطرة على الحريق.

وحرص العناصر على تبريد رقعة الحريق منعاً من تجدده.

هذا واستمرت عمليات المراقبة طوال الليل من قبل عدد من العناصر، منعاً من تجدد النيران.