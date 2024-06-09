حادثة اعتداء جنسي على فتى يبلغ 8 سنوات تهزّ بلدة رحبة العكارية!

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ادّعت عائلة الفتى ع. ر. (8 سنوات) من بلدة رحبة العكارية أمام فصيلة درك بينو على الفتى القاصر ع. ط. (سوري الجنسية)، ومن سكان البلدة، بتهمة الاعتداء وال#تحرّش الجنسي.

وإزاء ذلك، أوقفت دورية من شعبة المعلومات، بعد ظهر الأمس، الفتى المعتدي وأحالته على القضاء المختص بإشراف مندوبة الاحداث والتحقيقات المتابِعة لهذه القضية، والتب أثارت استياء أبناء بلدة رحبة.

ويشار إلى أنّ هذه الحادثة ليست الأولى في المنطقة، إذ سبقتها حادثة مماثلة الشهر الماضي، في بلدة الدوسة العكارية، حيث اعتدى الفتى القاصر أ. ن. (سوري الجنسية) والذي يبلغ من العمر 12 عاماً، على فتى من الجنسية اللبنانية عمره 7 سنوات، الأمر الذي تسبّب بحالة غضب كبيرة لدى أهالي البلدة الذين طالبوا بترحيل النازحين السوريين حينها.