بايدن يبحث مع ماكرون قضيتي الشرق الأوسط وأوكرانيا خلال زيارة رسمية لباريس

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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت عقب الاحتفال بالذكرى الثمانين ليوم الإنزال، نظيره الأميركي جو بايدن الذي يقوم بزيارة رسمية لباريس شملت محادثات حول التجارة وقضيتي الشرق الأوسط وأوكرانيا.



وقال ماكرون للصحفيين في قصر الإليزيه، بينما كان بايدن إلى جانبه، إن البلدين سيكثفان جهودهما للحيلولة دون انفجار الوضع في الشرق الأوسط جراء الحرب الإسرائيلية مع حركة المقاومة حماس في غزة مع التركيز على تهدئة التوتر بين إسرائيل وحزب الله.



وقال ماكرون: "نبذل معا جهودا مضاعفة لتجنب انفجار إقليمي، وخصوصا في لبنان".