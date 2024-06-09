تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية والإمارات...

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الوطن السورية: بحث وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد السوري مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأوضاع في المنطقة العربية والعالم.

وأكد الوزيران حسب بيان لوزارة الخارجية أهمية تعزيز العلاقات بين سورية والإمارات في مختلف المجالات، ومواصلة اللقاءات الثنائية بين الجانبين لبحث جوانب التعاون هذه بمختلف أوجهها.

وأشار الوزيران إلى التعقيدات الجدية التي تمر بها العلاقات الدولية، وكذلك القضايا التي تجب معالجتها على الساحة العربية.

واتفق المقداد مع عبد اللـه على متابعة هذه المباحثات في أقرب فرصة ممكنة.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» عن الخارجية الإماراتية قولها: إن المقداد ونظيره الإماراتي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنمية التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وفي السادس من شباط تقبل الرئيس بشار الأسد أوراق اعتماد حسن أحمد محمد سليمان الشحي سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية.

وعبر الشحي خلال لقائه المقداد في الثلاثين من كانون ثاني الفائت عن سعادته بتعيينه سفيراً لبلاده في سورية ولما لقيه من حفاوة الاستقبال سواء على المستوى الرسمي أم الشعبي، وهو الأمر الذي يعكس ما يكنه شعب الإمارات أيضاً من محبة وتقدير أخوي لسورية وشعبها، مؤكداً حرصه خلال مهمته كسفير للإمارات في سورية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لما يرقى إلى تطلعات قيادتيهما وشعبيهما.

وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي وصل الشحي إلى دمشق، ليكون بذلك أول سفير لبلاده في سورية منذ عام 2011.