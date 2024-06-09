عناوين الصحف ليوم الأحد 9 حزيران 2024

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الديار: باسيل في عين التينة غدا بمبادرة رئاسية والدوحة دعت الى التواصل والتشاور

حزب الله يسقط تهديدات قادة العدو بتوسيع رسائل الردع النارية

النهار: فوضى مبادرات... وأميركا وفرنسا لتجنب الانفجار



الشرق الأوسط السعودية: بايدن: العمل مستمر حتى الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين

إطلاق سراح 4 محتجزين بعد عملية أوقعت 210 قتلى فلسطينيين

الأنباء الكويتية: ترقُّب لبناني لنتائج قمة ماكرون - بايدن: مبادرة جديدة أم تحرك للودريان بالتنسيق مع هوكشتاين؟

تعويل على دور عربي بعد انسداد الأمور داخلياً وربطها بالقضية الفلسطينية



الوطن السورية: اتفقا على متابعة المباحثات في أقرب فرصة ممكنة … المقداد يبحث هاتفياً مع وزير خارجية الإمارات تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة