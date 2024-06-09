عناوين الصحف ليوم الأحد 9 حزيران 2024

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الديار: باسيل في عين التينة غدا بمبادرة رئاسية والدوحة دعت الى التواصل والتشاور
حزب الله يسقط تهديدات قادة العدو بتوسيع رسائل الردع النارية
النهار: فوضى مبادرات... وأميركا وفرنسا لتجنب الانفجار
الشرق الأوسط السعودية: بايدن: العمل مستمر حتى الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين
إطلاق سراح 4 محتجزين بعد عملية أوقعت 210 قتلى فلسطينيين
الأنباء الكويتية: ترقُّب لبناني لنتائج قمة ماكرون - بايدن: مبادرة جديدة أم تحرك للودريان بالتنسيق مع هوكشتاين؟
تعويل على دور عربي بعد انسداد الأمور داخلياً وربطها بالقضية الفلسطينية
الوطن السورية: اتفقا على متابعة المباحثات في أقرب فرصة ممكنة … المقداد يبحث هاتفياً مع وزير خارجية الإمارات تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة