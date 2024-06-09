تركيا تخشى «دولة إرهابية» في شمال سوريا

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الشرق الأوسط السعودية: اتهمت مصادر عسكرية ودبلوماسية تركية، الولايات المتحدة بالتخطيط لإقامة دولة «إرهابية» في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا.

وقالت المصادر إن الانتخابات المحلية التي أعلنت الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال شرقي سوريا تأجيلها إلى أغسطس (آب) المقبل، ما هي إلا مقدمة لخطوات أكبر.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تقدم جميع أنواع التدريب فيما يتعلق بإقامة الدولة وعملها، وتقوم بتنفيذ ممارسة مماثلة لما حدث في شمال العراق، حيث تم نقل شخصيات رفيعة المستوى ستشارك في هيكلة الدولة إلى أميركا لتعليمهم وتدريبهم على نظام الدولة، والآن يتم تنفيذ الأمر في شمال سوريا.

وأشارت إلى أن أميركا لا تريد أيضاً الإضرار بعلاقات التحالف مع تركيا، لكنها لن تتخلى عن خططها لإقامة الدولة الكردية في شمال سوريا.