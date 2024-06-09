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الديار: باسيل عند بري غدا: مبادرة رئاسية وكتلة ضاغطة

9
JUNE
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

 علمت «الديار» ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ابلغ وفد كتلة اللقاء الديموقراطي خلال اللقاء الاخير انه في صدد القيام بمبادرة للسعي الى تحريك الملف الرئاسي، من دون ان يتطرق الى تفاصيله.

 

ومن المنتظر ان يزور باسيل غدا عين التينة للقاء الرئيس بري وعرض مبادرته قبل القيام بتحركه في هذا الاطار.

 


وقال مصدر نيابي في التيار لـ»الديار» ان هذه المبادرة تتقاطع مع اجواء اجتماع اللجنة الخماسية الاخير، وزيارة لودريان، وتحرك كتلتي اللقاء الديموقراطي والاعتدال الوطني.

 

واضاف « ان هناك حاجة للعمل من اجل تخفيض السقوف العالية، لان منطق التحدي من جهة والتمسك بخيار دون غيره من جهة لن يؤديا الى انتخاب رئيس للجمهورية ولن يؤديا الى خلق ارضية صالحة لمرحلة ما بعد انتخاب الرئيس. لذلك من الواجب العمل على تحسين فرص التلاقي على مساحات مشتركة لمقاربة الملف الرئاسي».

 

والمح المصدر الى ان مبادرة باسيل الى جانب مبادرتي اللقاء الديموقراطي والاعتدال الوطني يمكن ان ينشأ عنها قوة وسطية ايجابية ضاغطة في الاستحقاق الرئاسي.

 

وحرص المصدر على عدم الدخول في تفاصيل ما سيطرحه باسيل مع الرئيس بري غدا، لكنه اشار الى ان التيار كان وما زال مع فكرة الحوار او التشاور وانه لا يتوقف عند تفاصيل عقده وهو مع ان يترأسه الرئيس بري.

 

واوضح «ان الخلاف على عقد التشاور يمكن ان يعالج باعطاء ضمانات وتطمينات لكافة الاطراف من اجل الذهاب الى جلسة انتخاب الرئيس، وكذلك اعطاء نوع من الضمانة بان سلوك هذا التشاور لا يعني تكريسه كعرف او ممر لانتخاب رئيس للجمهورية».

الديار
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